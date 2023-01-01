لاري جورجي إلى روبية سريلانكي

تحويل GEL إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٢٠٬٤٥١ lkr

1.00000 GEL = 120.45100 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:25 UTC
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GEL إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063888.34271.437511.661280.963218.185
1GBP1.1523411.22595101.8081.656631.91451.1099320.9569
1USD0.940.815694183.04451.35131.561650.9053517.0944
1INR0.01131950.009822370.012041710.0162720.01880490.0109020.205846

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / روبية سريلانكية
1 GEL120.45100 LKR
5 GEL602.25500 LKR
10 GEL1204.51000 LKR
20 GEL2409.02000 LKR
50 GEL6022.55000 LKR
100 GEL12045.10000 LKR
250 GEL30112.75000 LKR
500 GEL60225.50000 LKR
1000 GEL120451.00000 LKR
2000 GEL240902.00000 LKR
5000 GEL602255.00000 LKR
10000 GEL1204510.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / لاري جورجي
1 LKR0.00830 GEL
5 LKR0.04151 GEL
10 LKR0.08302 GEL
20 LKR0.16604 GEL
50 LKR0.41511 GEL
100 LKR0.83022 GEL
250 LKR2.07554 GEL
500 LKR4.15108 GEL
1000 LKR8.30216 GEL
2000 LKR16.60432 GEL
5000 LKR41.51080 GEL
10000 LKR83.02160 GEL