Gürcistan larisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile GEL → LKR çevirin

1.000 gel
118.194 lkr

1.00000 GEL = 118.19400 LKR

03:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85381.07389.08551.4531.653950.9498818.3406
1 GBP1.1712311.25675104.3411.701831.937191.1125321.4814
1 USD0.931950.795703183.02471.354151.541430.8852517.0928
1 INR0.01122520.009583930.012044610.01631020.01856590.01066250.205876

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Gürcistan larisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Sri Lanka Rupisi
1 GEL118.19400 LKR
5 GEL590.97000 LKR
10 GEL1181.94000 LKR
20 GEL2363.88000 LKR
50 GEL5909.70000 LKR
100 GEL11819.40000 LKR
250 GEL29548.50000 LKR
500 GEL59097.00000 LKR
1000 GEL118194.00000 LKR
2000 GEL236388.00000 LKR
5000 GEL590970.00000 LKR
10000 GEL1181940.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gürcistan Larisi
1 LKR0.00846 GEL
5 LKR0.04230 GEL
10 LKR0.08461 GEL
20 LKR0.16921 GEL
50 LKR0.42303 GEL
100 LKR0.84606 GEL
250 LKR2.11516 GEL
500 LKR4.23032 GEL
1000 LKR8.46064 GEL
2000 LKR16.92128 GEL
5000 LKR42.30320 GEL
10000 LKR84.60640 GEL