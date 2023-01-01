لاري جورجي إلى دينار مقدوني

تحويل GEL إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٢١٬٥٣٢٫٤٠ mkd

1.00000 GEL = 21.53240 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:26 UTC
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GEL إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 MKD
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.0638588.34481.437421.66110.9635518.185
1GBP1.1519411.2256101.7771.655971.913651.1099520.9499
1USD0.939950.815927183.04251.351151.56140.9056517.0936
1INR0.01131930.009825410.01204210.01627060.01880240.01090590.205842

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / دينار مقدوني
1 GEL21.53240 MKD
5 GEL107.66200 MKD
10 GEL215.32400 MKD
20 GEL430.64800 MKD
50 GEL1076.62000 MKD
100 GEL2153.24000 MKD
250 GEL5383.10000 MKD
500 GEL10766.20000 MKD
1000 GEL21532.40000 MKD
2000 GEL43064.80000 MKD
5000 GEL107662.00000 MKD
10000 GEL215324.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / لاري جورجي
1 MKD0.04644 GEL
5 MKD0.23221 GEL
10 MKD0.46442 GEL
20 MKD0.92883 GEL
50 MKD2.32208 GEL
100 MKD4.64416 GEL
250 MKD11.61040 GEL
500 MKD23.22080 GEL
1000 MKD46.44160 GEL
2000 MKD92.88320 GEL
5000 MKD232.20800 GEL
10000 MKD464.41600 GEL