لاري جورجي إلى دولار برمودي

تحويل GEL إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٣٧١٫٧٦ bmd

1.00000 GEL = 0.37176 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:19 UTC
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GEL إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.064488.39581.437691.661310.9636518.1771
1GBP1.1525411.22675101.8791.656971.91471.1106420.9496
1USD0.93950.815162183.04751.35071.560790.9053517.0773
1INR0.01131280.009815610.012041310.01626420.0187940.01090160.205633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Bermudan Dollar
1 GEL0.37176 BMD
5 GEL1.85879 BMD
10 GEL3.71758 BMD
20 GEL7.43516 BMD
50 GEL18.58790 BMD
100 GEL37.17580 BMD
250 GEL92.93950 BMD
500 GEL185.87900 BMD
1000 GEL371.75800 BMD
2000 GEL743.51600 BMD
5000 GEL1858.79000 BMD
10000 GEL3717.58000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / لاري جورجي
1 BMD2.68992 GEL
5 BMD13.44960 GEL
10 BMD26.89920 GEL
20 BMD53.79840 GEL
50 BMD134.49600 GEL
100 BMD268.99200 GEL
250 BMD672.48000 GEL
500 BMD1344.96000 GEL
1000 BMD2689.92000 GEL
2000 BMD5379.84000 GEL
5000 BMD13449.60000 GEL
10000 BMD26899.20000 GEL