لاري جورجي إلى بات تايلاندي

تحويل GEL إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
13446.60 thb

1.00000 GEL = 13.44660 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 11:31 UTC
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GEL إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.063788.34111.437431.661250.963818.182
1GBP1.1519411.22525101.7581.655741.913561.1102420.9434
1USD0.94010.81616183.05081.351351.561770.906117.0932
1INR0.01131980.009827240.012040810.01627140.0188050.01091020.205816

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / باهت تايلندي
1 GEL13.44660 THB
5 GEL67.23300 THB
10 GEL134.46600 THB
20 GEL268.93200 THB
50 GEL672.33000 THB
100 GEL1344.66000 THB
250 GEL3361.65000 THB
500 GEL6723.30000 THB
1000 GEL13446.60000 THB
2000 GEL26893.20000 THB
5000 GEL67233.00000 THB
10000 GEL134466.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / لاري جورجي
1 THB0.07437 GEL
5 THB0.37184 GEL
10 THB0.74368 GEL
20 THB1.48737 GEL
50 THB3.71841 GEL
100 THB7.43683 GEL
250 THB18.59208 GEL
500 THB37.18415 GEL
1000 THB74.36830 GEL
2000 THB148.73660 GEL
5000 THB371.84150 GEL
10000 THB743.68300 GEL