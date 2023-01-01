لاري جورجي إلى دينار جزائري

تحويل GEL إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٥١٬٠٣٨٫٢٠ dzd

1.00000 GEL = 51.03820 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:21 UTC
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GEL إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.064188.3791.437331.66110.9630518.1763
1GBP1.1519411.2257101.8011.655611.913361.1093820.9367
1USD0.939750.81586183.05521.350751.561040.905117.0814
1INR0.01131490.009823110.012040210.01626330.01879520.01089760.205663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Algerian Dinar
1 GEL51.03820 DZD
5 GEL255.19100 DZD
10 GEL510.38200 DZD
20 GEL1020.76400 DZD
50 GEL2551.91000 DZD
100 GEL5103.82000 DZD
250 GEL12759.55000 DZD
500 GEL25519.10000 DZD
1000 GEL51038.20000 DZD
2000 GEL102076.40000 DZD
5000 GEL255191.00000 DZD
10000 GEL510382.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / لاري جورجي
1 DZD0.01959 GEL
5 DZD0.09797 GEL
10 DZD0.19593 GEL
20 DZD0.39186 GEL
50 DZD0.97966 GEL
100 DZD1.95932 GEL
250 DZD4.89830 GEL
500 DZD9.79660 GEL
1000 DZD19.59320 GEL
2000 DZD39.18640 GEL
5000 DZD97.96600 GEL
10000 DZD195.93200 GEL