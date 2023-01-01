لاري جورجي إلى مانات أذربيجاني

تحويل GEL إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
632.00 azn

1.00000 GEL = 0.63200 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:18 UTC
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GEL إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.064688.40911.43791.661490.9637518.1812
1GBP1.1529411.22735101.9251.657721.915491.1111420.9607
1USD0.93930.814764183.04441.350651.560670.9052517.078
1INR0.01131110.009811180.012041810.01626420.01879320.01090080.205649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / مانات أذربيجان
1 GEL0.63200 AZN
5 GEL3.16000 AZN
10 GEL6.32001 AZN
20 GEL12.64002 AZN
50 GEL31.60005 AZN
100 GEL63.20010 AZN
250 GEL158.00025 AZN
500 GEL316.00050 AZN
1000 GEL632.00100 AZN
2000 GEL1264.00200 AZN
5000 GEL3160.00500 AZN
10000 GEL6320.01000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / لاري جورجي
1 AZN1.58228 GEL
5 AZN7.91140 GEL
10 AZN15.82280 GEL
20 AZN31.64560 GEL
50 AZN79.11400 GEL
100 AZN158.22800 GEL
250 AZN395.57000 GEL
500 AZN791.14000 GEL
1000 AZN1582.28000 GEL
2000 AZN3164.56000 GEL
5000 AZN7911.40000 GEL
10000 AZN15822.80000 GEL