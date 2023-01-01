لاري جورجي إلى بيزو كولومبي

تحويل GEL إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٬٤٥٨٬٨٣٠ cop

1.00000 GEL = 1458.83000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:20 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GEL إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 COP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.064288.38441.437521.661510.963618.1765
1GBP1.1522711.22625101.8431.656421.914521.1103320.9444
1USD0.93970.815494183.05241.35081.561280.905517.08
1INR0.01131420.009819030.012040610.01626440.01879870.01090280.205653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لاري جورجي

GEL إلى USD

GEL إلى EUR

GEL إلى GBP

GEL إلى INR

GEL إلى JPY

GEL إلى RUB

GEL إلى AUD

GEL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لاري جورجي / البيزو الكولومبي
1 GEL1458.83000 COP
5 GEL7294.15000 COP
10 GEL14588.30000 COP
20 GEL29176.60000 COP
50 GEL72941.50000 COP
100 GEL145883.00000 COP
250 GEL364707.50000 COP
500 GEL729415.00000 COP
1000 GEL1458830.00000 COP
2000 GEL2917660.00000 COP
5000 GEL7294150.00000 COP
10000 GEL14588300.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / لاري جورجي
1 COP0.00069 GEL
5 COP0.00343 GEL
10 COP0.00685 GEL
20 COP0.01371 GEL
50 COP0.03427 GEL
100 COP0.06855 GEL
250 COP0.17137 GEL
500 COP0.34274 GEL
1000 COP0.68548 GEL
2000 COP1.37096 GEL
5000 COP3.42740 GEL
10000 COP6.85479 GEL