لاري جورجي إلى جنيه جبل طارق

تحويل GEL إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
301.59 gip

1.00000 GEL = 0.30159 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:22 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GEL إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 GIP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868451.06488.37411.437461.661330.962918.1831
1GBP1.1514811.22515101.7591.655181.912951.1087620.9371
1USD0.939850.816227183.05841.3511.56140.905117.0894
1INR0.01131550.009827140.012039710.01626570.01879880.01089720.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لاري جورجي

GEL إلى USD

GEL إلى EUR

GEL إلى GBP

GEL إلى INR

GEL إلى JPY

GEL إلى RUB

GEL إلى AUD

GEL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لاري جورجي / جنيه جبل طارق
1 GEL0.30159 GIP
5 GEL1.50794 GIP
10 GEL3.01588 GIP
20 GEL6.03176 GIP
50 GEL15.07940 GIP
100 GEL30.15880 GIP
250 GEL75.39700 GIP
500 GEL150.79400 GIP
1000 GEL301.58800 GIP
2000 GEL603.17600 GIP
5000 GEL1507.94000 GIP
10000 GEL3015.88000 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / لاري جورجي
1 GIP3.31578 GEL
5 GIP16.57890 GEL
10 GIP33.15780 GEL
20 GIP66.31560 GEL
50 GIP165.78900 GEL
100 GIP331.57800 GEL
250 GIP828.94500 GEL
500 GIP1657.89000 GEL
1000 GIP3315.78000 GEL
2000 GIP6631.56000 GEL
5000 GIP16578.90000 GEL
10000 GIP33157.80000 GEL