لاري جورجي إلى روبية موريشية

تحويل GEL إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٦٬٥٩٩٫١٠ mur

1.00000 GEL = 16.59910 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:27 UTC
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GEL إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063988.3541.437441.661310.963818.1848
1GBP1.1527411.22635101.8451.656921.914981.1110120.9615
1USD0.939950.815428183.04731.35111.561520.905917.0926
1INR0.01131810.009818840.012041310.0162690.01880280.01090820.205818

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Mauritian Rupee
1 GEL16.59910 MUR
5 GEL82.99550 MUR
10 GEL165.99100 MUR
20 GEL331.98200 MUR
50 GEL829.95500 MUR
100 GEL1659.91000 MUR
250 GEL4149.77500 MUR
500 GEL8299.55000 MUR
1000 GEL16599.10000 MUR
2000 GEL33198.20000 MUR
5000 GEL82995.50000 MUR
10000 GEL165991.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / لاري جورجي
1 MUR0.06024 GEL
5 MUR0.30122 GEL
10 MUR0.60244 GEL
20 MUR1.20488 GEL
50 MUR3.01221 GEL
100 MUR6.02441 GEL
250 MUR15.06103 GEL
500 MUR30.12205 GEL
1000 MUR60.24410 GEL
2000 MUR120.48820 GEL
5000 MUR301.22050 GEL
10000 MUR602.44100 GEL