لاري جورجي إلى فرنك سويسري

تحويل GEL إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
336.81 chf

1.00000 GEL = 0.33681 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:20 UTC
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GEL إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.064288.38441.437521.661510.963618.1765
1GBP1.1522711.22625101.8431.656421.914521.1103320.9444
1USD0.93970.815494183.05241.35081.561280.905517.08
1INR0.01131420.009819030.012040610.01626440.01879870.01090280.205653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / الفرنك السويسري
1 GEL0.33681 CHF
5 GEL1.68406 CHF
10 GEL3.36811 CHF
20 GEL6.73622 CHF
50 GEL16.84055 CHF
100 GEL33.68110 CHF
250 GEL84.20275 CHF
500 GEL168.40550 CHF
1000 GEL336.81100 CHF
2000 GEL673.62200 CHF
5000 GEL1684.05500 CHF
10000 GEL3368.11000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / لاري جورجي
1 CHF2.96902 GEL
5 CHF14.84510 GEL
10 CHF29.69020 GEL
20 CHF59.38040 GEL
50 CHF148.45100 GEL
100 CHF296.90200 GEL
250 CHF742.25500 GEL
500 CHF1484.51000 GEL
1000 CHF2969.02000 GEL
2000 CHF5938.04000 GEL
5000 CHF14845.10000 GEL
10000 CHF29690.20000 GEL