Gürcistan larisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile GEL → CHF çevirin

1.000 gel
334,58 chf

1.00000 GEL = 0.33458 CHF

03:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538451.0729589.06591.452941.654260.94993518.3398
1 GBP1.1711711.2566104.3111.701621.93741.1125421.4789
1 USD0.932050.795798183.01031.354151.541780.8853517.0929
1 INR0.01122760.009586740.012046710.0163130.01857340.01066550.205913

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Gürcistan larisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / İsviçre Frangı
1 GEL0.33458 CHF
5 GEL1.67290 CHF
10 GEL3.34580 CHF
20 GEL6.69160 CHF
50 GEL16.72900 CHF
100 GEL33.45800 CHF
250 GEL83.64500 CHF
500 GEL167.29000 CHF
1000 GEL334.58000 CHF
2000 GEL669.16000 CHF
5000 GEL1672.90000 CHF
10000 GEL3345.80000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Gürcistan Larisi
1 CHF2.98882 GEL
5 CHF14.94410 GEL
10 CHF29.88820 GEL
20 CHF59.77640 GEL
50 CHF149.44100 GEL
100 CHF298.88200 GEL
250 CHF747.20500 GEL
500 CHF1494.41000 GEL
1000 CHF2988.82000 GEL
2000 CHF5977.64000 GEL
5000 CHF14944.10000 GEL
10000 CHF29888.20000 GEL