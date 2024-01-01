20 Gürcistan larisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile GEL → CHF çevirin

1,000₾ GEL = 0,3258SFr. CHF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CHF
1 GEL → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,32590,3259
Düşük0,31510,3079
Ortalama0,31920,3155
Değişim2.51%1.60%
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1 GEL → CHF istatistikleri

GEL → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3259, en düşük 0,3151 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3192 oldu. GEL → CHF kurundaki değişiklik 2.51 değerindeydi.

GEL → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3259, en düşük 0,3079 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3155 oldu. GEL → CHF kurundaki değişiklik 1.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / İsviçre Frangı
1 GEL0,32578 CHF
5 GEL1,62892 CHF
10 GEL3,25783 CHF
20 GEL6,51566 CHF
50 GEL16,28915 CHF
100 GEL32,57830 CHF
250 GEL81,44575 CHF
500 GEL162,89150 CHF
1000 GEL325,78300 CHF
2000 GEL651,56600 CHF
5000 GEL1.628,91500 CHF
10000 GEL3.257,83000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Gürcistan Larisi
1 CHF3,06953 GEL
5 CHF15,34765 GEL
10 CHF30,69530 GEL
20 CHF61,39060 GEL
50 CHF153,47650 GEL
100 CHF306,95300 GEL
250 CHF767,38250 GEL
500 CHF1.534,76500 GEL
1000 CHF3.069,53000 GEL
2000 CHF6.139,06000 GEL
5000 CHF15.347,65000 GEL
10000 CHF30.695,30000 GEL