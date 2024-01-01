GEL - CHF Döviz Kuru Tablosu

Gürcü larisi, Gürcistan ülkesinin resmi para birimidir. Yaygın olarak ABD dolarına çevrilir. Gürcistan larisinin para birimi kodu GEL olup simgesi ₾ şeklindedir. Bu simge, 2014 Temmuz'da Gürcistan Ulusal Bankası (NBG)'nın yöneticisi tarafından tanıtılmıştır. Tasarım olarak sağ alt kadranı açık üç çeyrekli bir dairedir. Tepesinde iki dikey paralel çizgi vardır ve... GEL hakkında daha fazla bilgi edinin

İsviçre frangı

İsviçre frangı

İsviçre frangı, İsviçre'nin para birimidir. İsviçre frangı popüler olarak euro ile takas edilir. Frank "Fr" veya "SFr" veya "FS" şeklinde gösterilir ve para birimi kodu CHF'dir. İsviçre frangı itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İsviçre frangı Almanya'da 'franken', Fransızca ve Romanşça'da 'franc' ve İtalyanca'da franco olarak...



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