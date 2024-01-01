GEL - JPY Döviz Kuru Tablosu

Gürcü larisi, Gürcistan ülkesinin resmi para birimidir. Yaygın olarak ABD dolarına çevrilir. Gürcistan larisinin para birimi kodu GEL olup simgesi ₾ şeklindedir. Bu simge, 2014 Temmuz'da Gürcistan Ulusal Bankası (NBG)'nın yöneticisi tarafından tanıtılmıştır. Tasarım olarak sağ alt kadranı açık üç çeyrekli bir dairedir. Tepesinde iki dikey paralel çizgi vardır ve... GEL hakkında daha fazla bilgi edinin

Japon yeni

Japon yeni

Dünyanın en güçlü para birimlerinden biri olan Japon yeni, Japonya'nın resmi para birimidir. En çok işlem gören üçüncü para birimidir ve ayrıca İngiliz sterlini ve ABD doları için rezerv para birimi olarak kullanılmaktadır. İtibari bir para birimidir.



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