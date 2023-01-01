لاري جورجي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل GEL إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٤٠٬٨٠٠٫٥٠ bdt

1.00000 GEL = 40.80050 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 11:19 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GEL إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 BDT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.064488.39581.437691.661310.9636518.1771
1GBP1.1525411.22675101.8791.656971.91471.1106420.9496
1USD0.93950.815162183.04751.35071.560790.9053517.0773
1INR0.01131280.009815610.012041310.01626420.0187940.01090160.205633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لاري جورجي

GEL إلى USD

GEL إلى EUR

GEL إلى GBP

GEL إلى INR

GEL إلى JPY

GEL إلى RUB

GEL إلى AUD

GEL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لاري جورجي / Bangladeshi Taka
1 GEL40.80050 BDT
5 GEL204.00250 BDT
10 GEL408.00500 BDT
20 GEL816.01000 BDT
50 GEL2040.02500 BDT
100 GEL4080.05000 BDT
250 GEL10200.12500 BDT
500 GEL20400.25000 BDT
1000 GEL40800.50000 BDT
2000 GEL81601.00000 BDT
5000 GEL204002.50000 BDT
10000 GEL408005.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / لاري جورجي
1 BDT0.02451 GEL
5 BDT0.12255 GEL
10 BDT0.24510 GEL
20 BDT0.49019 GEL
50 BDT1.22548 GEL
100 BDT2.45095 GEL
250 BDT6.12737 GEL
500 BDT12.25475 GEL
1000 BDT24.50950 GEL
2000 BDT49.01900 GEL
5000 BDT122.54750 GEL
10000 BDT245.09500 GEL