لاري جورجي إلى بيزو أوروغواي

تحويل GEL إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
14180.90 uyu

1.00000 GEL = 14.18090 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 11:32 UTC
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GEL إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.063588.3231.437271.660940.963618.1874
1GBP1.1520711.22545101.7731.656131.913871.1101420.957
1USD0.94030.816027183.04941.351451.561770.906117.1015
1INR0.01132210.00982580.01204110.01627280.01880530.01091040.20592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / البيزو االأوروجواي
1 GEL14.18090 UYU
5 GEL70.90450 UYU
10 GEL141.80900 UYU
20 GEL283.61800 UYU
50 GEL709.04500 UYU
100 GEL1418.09000 UYU
250 GEL3545.22500 UYU
500 GEL7090.45000 UYU
1000 GEL14180.90000 UYU
2000 GEL28361.80000 UYU
5000 GEL70904.50000 UYU
10000 GEL141809.00000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / لاري جورجي
1 UYU0.07052 GEL
5 UYU0.35259 GEL
10 UYU0.70517 GEL
20 UYU1.41035 GEL
50 UYU3.52587 GEL
100 UYU7.05175 GEL
250 UYU17.62937 GEL
500 UYU35.25875 GEL
1000 UYU70.51750 GEL
2000 UYU141.03500 GEL
5000 UYU352.58750 GEL
10000 UYU705.17500 GEL