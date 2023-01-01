لاري جورجي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل GEL إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٣٨٬٧٠٦٫٣٠ cve

1.00000 GEL = 38.70630 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 11:20 UTC
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GEL إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 CVE
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.064288.38441.437521.661510.963618.1765
1GBP1.1522711.22625101.8431.656421.914521.1103320.9444
1USD0.93970.815494183.05241.35081.561280.905517.08
1INR0.01131420.009819030.012040610.01626440.01879870.01090280.205653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / اسكودو الرأس الأخضر
1 GEL38.70630 CVE
5 GEL193.53150 CVE
10 GEL387.06300 CVE
20 GEL774.12600 CVE
50 GEL1935.31500 CVE
100 GEL3870.63000 CVE
250 GEL9676.57500 CVE
500 GEL19353.15000 CVE
1000 GEL38706.30000 CVE
2000 GEL77412.60000 CVE
5000 GEL193531.50000 CVE
10000 GEL387063.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / لاري جورجي
1 CVE0.02584 GEL
5 CVE0.12918 GEL
10 CVE0.25836 GEL
20 CVE0.51671 GEL
50 CVE1.29178 GEL
100 CVE2.58356 GEL
250 CVE6.45890 GEL
500 CVE12.91780 GEL
1000 CVE25.83560 GEL
2000 CVE51.67120 GEL
5000 CVE129.17800 GEL
10000 CVE258.35600 GEL