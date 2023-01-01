لاري جورجي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل GEL إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
30890 btn

1.00000 GEL = 30.89000 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:19 UTC
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GEL إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.064488.39581.437691.661310.9636518.1771
1GBP1.1525411.22675101.8791.656971.91471.1106420.9496
1USD0.93950.815162183.04751.35071.560790.9053517.0773
1INR0.01131280.009815610.012041310.01626420.0187940.01090160.205633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / نغولتروم بوتاني
1 GEL30.89000 BTN
5 GEL154.45000 BTN
10 GEL308.90000 BTN
20 GEL617.80000 BTN
50 GEL1544.50000 BTN
100 GEL3089.00000 BTN
250 GEL7722.50000 BTN
500 GEL15445.00000 BTN
1000 GEL30890.00000 BTN
2000 GEL61780.00000 BTN
5000 GEL154450.00000 BTN
10000 GEL308900.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لاري جورجي
1 BTN0.03237 GEL
5 BTN0.16186 GEL
10 BTN0.32373 GEL
20 BTN0.64746 GEL
50 BTN1.61865 GEL
100 BTN3.23729 GEL
250 BTN8.09323 GEL
500 BTN16.18645 GEL
1000 BTN32.37290 GEL
2000 BTN64.74580 GEL
5000 BTN161.86450 GEL
10000 BTN323.72900 GEL