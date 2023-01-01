لاري جورجي إلى ريال برازيلي

تحويل GEL إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٬٨١٤٫٢٥ brl

1.00000 GEL = 1.81425 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 11:19 UTC
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GEL إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.064488.39581.437691.661310.9636518.1771
1GBP1.1525411.22675101.8791.656971.91471.1106420.9496
1USD0.93950.815162183.04751.35071.560790.9053517.0773
1INR0.01131280.009815610.012041310.01626420.0187940.01090160.205633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / الريال البرازيلي
1 GEL1.81425 BRL
5 GEL9.07125 BRL
10 GEL18.14250 BRL
20 GEL36.28500 BRL
50 GEL90.71250 BRL
100 GEL181.42500 BRL
250 GEL453.56250 BRL
500 GEL907.12500 BRL
1000 GEL1814.25000 BRL
2000 GEL3628.50000 BRL
5000 GEL9071.25000 BRL
10000 GEL18142.50000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / لاري جورجي
1 BRL0.55119 GEL
5 BRL2.75596 GEL
10 BRL5.51191 GEL
20 BRL11.02382 GEL
50 BRL27.55955 GEL
100 BRL55.11910 GEL
250 BRL137.79775 GEL
500 BRL275.59550 GEL
1000 BRL551.19100 GEL
2000 BRL1102.38200 GEL
5000 BRL2755.95500 GEL
10000 BRL5511.91000 GEL