لاري جورجي إلى بير إثيوبي

تحويل GEL إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٢٠٬٥٦٠٫٣٠ etb

1.00000 GEL = 20.56030 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 11:22 UTC
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GEL إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868451.06488.37411.437461.661330.962918.1831
1GBP1.1514811.22515101.7591.655181.912951.1087620.9371
1USD0.939850.816227183.05841.3511.56140.905117.0894
1INR0.01131550.009827140.012039710.01626570.01879880.01089720.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / البر الإثيوبي
1 GEL20.56030 ETB
5 GEL102.80150 ETB
10 GEL205.60300 ETB
20 GEL411.20600 ETB
50 GEL1028.01500 ETB
100 GEL2056.03000 ETB
250 GEL5140.07500 ETB
500 GEL10280.15000 ETB
1000 GEL20560.30000 ETB
2000 GEL41120.60000 ETB
5000 GEL102801.50000 ETB
10000 GEL205603.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / لاري جورجي
1 ETB0.04864 GEL
5 ETB0.24319 GEL
10 ETB0.48637 GEL
20 ETB0.97275 GEL
50 ETB2.43187 GEL
100 ETB4.86374 GEL
250 ETB12.15935 GEL
500 ETB24.31870 GEL
1000 ETB48.63740 GEL
2000 ETB97.27480 GEL
5000 ETB243.18700 GEL
10000 ETB486.37400 GEL