لاري جورجي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل GEL إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٬٣٧٠٫٥٥ pgk

1.00000 GEL = 1.37055 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:28 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GEL إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 PGK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.063888.34851.437461.661020.963718.1823
1GBP1.152611.2261101.8271.656771.914441.1107720.9563
1USD0.940.815594183.04991.351251.56140.9058517.0918
1INR0.01131880.009820530.01204110.01627030.01880080.01090730.205802

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لاري جورجي

GEL إلى USD

GEL إلى EUR

GEL إلى GBP

GEL إلى INR

GEL إلى JPY

GEL إلى RUB

GEL إلى AUD

GEL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لاري جورجي / Papua New Guinean Kina
1 GEL1.37055 PGK
5 GEL6.85275 PGK
10 GEL13.70550 PGK
20 GEL27.41100 PGK
50 GEL68.52750 PGK
100 GEL137.05500 PGK
250 GEL342.63750 PGK
500 GEL685.27500 PGK
1000 GEL1370.55000 PGK
2000 GEL2741.10000 PGK
5000 GEL6852.75000 PGK
10000 GEL13705.50000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / لاري جورجي
1 PGK0.72964 GEL
5 PGK3.64818 GEL
10 PGK7.29635 GEL
20 PGK14.59270 GEL
50 PGK36.48175 GEL
100 PGK72.96350 GEL
250 PGK182.40875 GEL
500 PGK364.81750 GEL
1000 PGK729.63500 GEL
2000 PGK1459.27000 GEL
5000 PGK3648.17500 GEL
10000 PGK7296.35000 GEL