Gürcistan larisinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile GEL → PGK çevirin

1.000 gel
1.418,31 pgk

1.00000 GEL = 1.41831 PGK

03:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538151.0729589.07451.453041.654130.949918.3405
1 GBP1.1712111.25665104.3251.701821.937331.1125421.4805
1 USD0.932050.795767183.01831.354251.541660.8853517.0935
1 INR0.01122660.009585440.012045510.01631270.01857020.01066450.2059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Papua Yeni Gine Kinası
1 GEL1.41831 PGK
5 GEL7.09155 PGK
10 GEL14.18310 PGK
20 GEL28.36620 PGK
50 GEL70.91550 PGK
100 GEL141.83100 PGK
250 GEL354.57750 PGK
500 GEL709.15500 PGK
1000 GEL1418.31000 PGK
2000 GEL2836.62000 PGK
5000 GEL7091.55000 PGK
10000 GEL14183.10000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Gürcistan Larisi
1 PGK0.70507 GEL
5 PGK3.52534 GEL
10 PGK7.05067 GEL
20 PGK14.10134 GEL
50 PGK35.25335 GEL
100 PGK70.50670 GEL
250 PGK176.26675 GEL
500 PGK352.53350 GEL
1000 PGK705.06700 GEL
2000 PGK1410.13400 GEL
5000 PGK3525.33500 GEL
10000 PGK7050.67000 GEL