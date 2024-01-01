50 Gürcistan larisinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile GEL → PGK çevirin

50 gel
71,33 pgk

1,000₾ GEL = 1,427K PGK

01:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,43211,4321
Düşük1,37191,3379
Ortalama1,41521,3911
Değişim3.99%0.29%
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1 GEL → PGK istatistikleri

GEL → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4321, en düşük 1,3719 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4152 oldu. GEL → PGK kurundaki değişiklik 3.99 değerindeydi.

GEL → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4321, en düşük 1,3379 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3911 oldu. GEL → PGK kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6371,4961,6570,9520,223
1 GBP1,18711,285107,5921,7761,9681,12724,006
1 USD0,9240,778183,711,3821,5310,87718,677
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Papua Yeni Gine Kinası
1 GEL1,42669 PGK
5 GEL7,13345 PGK
10 GEL14,26690 PGK
20 GEL28,53380 PGK
50 GEL71,33450 PGK
100 GEL142,66900 PGK
250 GEL356,67250 PGK
500 GEL713,34500 PGK
1000 GEL1.426,69000 PGK
2000 GEL2.853,38000 PGK
5000 GEL7.133,45000 PGK
10000 GEL14.266,90000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Gürcistan Larisi
1 PGK0,70092 GEL
5 PGK3,50462 GEL
10 PGK7,00923 GEL
20 PGK14,01846 GEL
50 PGK35,04615 GEL
100 PGK70,09230 GEL
250 PGK175,23075 GEL
500 PGK350,46150 GEL
1000 PGK700,92300 GEL
2000 PGK1.401,84600 GEL
5000 PGK3.504,61500 GEL
10000 PGK7.009,23000 GEL