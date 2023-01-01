لاري جورجي إلى جنيه مصري

تحويل GEL إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
11488.10 egp

1.00000 GEL = 11.48810 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:21 UTC
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GEL إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.064188.3791.437331.66110.9630518.1763
1GBP1.1519411.2257101.8011.655611.913361.1093820.9367
1USD0.939750.81586183.05521.350751.561040.905117.0814
1INR0.01131490.009823110.012040210.01626330.01879520.01089760.205663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / جنيه مصري
1 GEL11.48810 EGP
5 GEL57.44050 EGP
10 GEL114.88100 EGP
20 GEL229.76200 EGP
50 GEL574.40500 EGP
100 GEL1148.81000 EGP
250 GEL2872.02500 EGP
500 GEL5744.05000 EGP
1000 GEL11488.10000 EGP
2000 GEL22976.20000 EGP
5000 GEL57440.50000 EGP
10000 GEL114881.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / لاري جورجي
1 EGP0.08705 GEL
5 EGP0.43523 GEL
10 EGP0.87046 GEL
20 EGP1.74093 GEL
50 EGP4.35231 GEL
100 EGP8.70463 GEL
250 EGP21.76157 GEL
500 EGP43.52315 GEL
1000 EGP87.04630 GEL
2000 EGP174.09260 GEL
5000 EGP435.23150 GEL
10000 EGP870.46300 GEL