لاري جورجي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل GEL إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٢٬٩٢٣٫٩٠ gtq

1.00000 GEL = 2.92390 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 11:23 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GEL إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 GTQ
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.063988.36671.437331.661180.962818.1808
1GBP1.1518711.22535101.7771.655451.913261.1090220.9398
1USD0.93990.816093183.05921.3511.56140.90517.0888
1INR0.01131650.009825440.012039610.01626550.01879870.01089580.205742

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لاري جورجي

GEL إلى USD

GEL إلى EUR

GEL إلى GBP

GEL إلى INR

GEL إلى JPY

GEL إلى RUB

GEL إلى AUD

GEL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لاري جورجي / Guatemalan Quetzal
1 GEL2.92390 GTQ
5 GEL14.61950 GTQ
10 GEL29.23900 GTQ
20 GEL58.47800 GTQ
50 GEL146.19500 GTQ
100 GEL292.39000 GTQ
250 GEL730.97500 GTQ
500 GEL1461.95000 GTQ
1000 GEL2923.90000 GTQ
2000 GEL5847.80000 GTQ
5000 GEL14619.50000 GTQ
10000 GEL29239.00000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / لاري جورجي
1 GTQ0.34201 GEL
5 GTQ1.71005 GEL
10 GTQ3.42009 GEL
20 GTQ6.84018 GEL
50 GTQ17.10045 GEL
100 GTQ34.20090 GEL
250 GTQ85.50225 GEL
500 GTQ171.00450 GEL
1000 GTQ342.00900 GEL
2000 GTQ684.01800 GEL
5000 GTQ1710.04500 GEL
10000 GTQ3420.09000 GEL