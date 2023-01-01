لاري جورجي إلى ليو مولدوفي

تحويل GEL إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٦٬٧٤٥٫٦٠ mdl

1.00000 GEL = 6.74560 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 11:26 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GEL إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 MDL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.0638588.34481.437421.66110.9635518.185
1GBP1.1519411.2256101.7771.655971.913651.1099520.9499
1USD0.939950.815927183.04251.351151.56140.9056517.0936
1INR0.01131930.009825410.01204210.01627060.01880240.01090590.205842

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لاري جورجي

GEL إلى USD

GEL إلى EUR

GEL إلى GBP

GEL إلى INR

GEL إلى JPY

GEL إلى RUB

GEL إلى AUD

GEL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لاري جورجي / مولدوفى Leu
1 GEL6.74560 MDL
5 GEL33.72800 MDL
10 GEL67.45600 MDL
20 GEL134.91200 MDL
50 GEL337.28000 MDL
100 GEL674.56000 MDL
250 GEL1686.40000 MDL
500 GEL3372.80000 MDL
1000 GEL6745.60000 MDL
2000 GEL13491.20000 MDL
5000 GEL33728.00000 MDL
10000 GEL67456.00000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / لاري جورجي
1 MDL0.14824 GEL
5 MDL0.74122 GEL
10 MDL1.48245 GEL
20 MDL2.96490 GEL
50 MDL7.41225 GEL
100 MDL14.82450 GEL
250 MDL37.06125 GEL
500 MDL74.12250 GEL
1000 MDL148.24500 GEL
2000 MDL296.49000 GEL
5000 MDL741.22500 GEL
10000 MDL1482.45000 GEL