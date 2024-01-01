ألف لاري جورجي إلى ليو مولدوفي

تحويل GEL إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gel
6,728.81 mdl

1.00000 GEL = 6.72881 MDL

Mid-market exchange rate at 17:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / مولدوفى Leu
1 GEL6.72881 MDL
5 GEL33.64405 MDL
10 GEL67.28810 MDL
20 GEL134.57620 MDL
50 GEL336.44050 MDL
100 GEL672.88100 MDL
250 GEL1682.20250 MDL
500 GEL3364.40500 MDL
1000 GEL6728.81000 MDL
2000 GEL13457.62000 MDL
5000 GEL33644.05000 MDL
10000 GEL67288.10000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / لاري جورجي
1 MDL0.14861 GEL
5 MDL0.74307 GEL
10 MDL1.48615 GEL
20 MDL2.97230 GEL
50 MDL7.43075 GEL
100 MDL14.86150 GEL
250 MDL37.15375 GEL
500 MDL74.30750 GEL
1000 MDL148.61500 GEL
2000 MDL297.23000 GEL
5000 MDL743.07500 GEL
10000 MDL1486.15000 GEL