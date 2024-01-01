Gürcistan larisinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile GEL → MDL çevirin

1.000 gel
6.713,07 mdl

1.00000 GEL = 6.71307 MDL

03:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538051.07389.07961.4531.653950.9498918.3391
1 GBP1.1712311.25675104.3341.701831.937191.1125421.4796
1 USD0.931950.795703183.01921.354151.541430.8852517.0914
1 INR0.01122590.009584570.012045410.01631130.01856710.01066320.205873

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Moldova Leyi
1 GEL6.71307 MDL
5 GEL33.56535 MDL
10 GEL67.13070 MDL
20 GEL134.26140 MDL
50 GEL335.65350 MDL
100 GEL671.30700 MDL
250 GEL1678.26750 MDL
500 GEL3356.53500 MDL
1000 GEL6713.07000 MDL
2000 GEL13426.14000 MDL
5000 GEL33565.35000 MDL
10000 GEL67130.70000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Gürcistan Larisi
1 MDL0.14896 GEL
5 MDL0.74482 GEL
10 MDL1.48963 GEL
20 MDL2.97926 GEL
50 MDL7.44815 GEL
100 MDL14.89630 GEL
250 MDL37.24075 GEL
500 MDL74.48150 GEL
1000 MDL148.96300 GEL
2000 MDL297.92600 GEL
5000 MDL744.81500 GEL
10000 MDL1489.63000 GEL