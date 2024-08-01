Gürcistan larisinden Moldova leyine Geçmiş Döviz Kurları

Gürcistan larisinden Moldova leyine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gürcistan larisinden (GEL) Moldova leyine (MDL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GEL - MDL için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 gel
6.507,35 mdl

1,000₾ GEL = 6,507L MDL

1 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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Gürcistan larisi → Moldova leyi döviz kuru geçmişi

Bugünün Gürcistan larisi Moldova leyine döviz kuru şu anda 6,507, dünden bu yana %0.237 değerinde değişti. Gürcistan larisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.179 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Gürcistan larisi Moldova leyine döviz kuru en yüksek değeri 6,570 (26-07-2024) ile en düşük değeri 6,492 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.433 düşüş ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.

1 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6491,4961,6560,94920,216
1 GBP1,18711,286107,6131,7761,9661,12723,999
1 USD0,9230,778183,691,3811,5290,87718,664
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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