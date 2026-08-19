سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 6.57421 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.270% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.831% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 6.63026 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 6.57421 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.374%.