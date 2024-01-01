20 Moldova leyinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile MDL → GEL çevirin

20 mdl
3,07 gel

1,000L MDL = 0,1535₾ GEL

16:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15710,1624
Düşük0,15280,1507
Ortalama0,15390,1561
Değişim-2.30%1.15%
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1 MDL → GEL istatistikleri

MDL → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1571, en düşük 0,1528 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1539 oldu. MDL → GEL kurundaki değişiklik -2.30 değerindeydi.

MDL → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1624, en düşük 0,1507 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1561 oldu. MDL → GEL kurundaki değişiklik 1.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1761,3851,53483,7421,6781,336
1 GBP1,277123,2041,7681,959106,9092,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6070,0920,074
1 CAD0,7220,56613,12611,10860,4741,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → AUD

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Gürcistan Larisi
1 MDL0,15347 GEL
5 MDL0,76736 GEL
10 MDL1,53471 GEL
20 MDL3,06942 GEL
50 MDL7,67355 GEL
100 MDL15,34710 GEL
250 MDL38,36775 GEL
500 MDL76,73550 GEL
1000 MDL153,47100 GEL
2000 MDL306,94200 GEL
5000 MDL767,35500 GEL
10000 MDL1.534,71000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Moldova Leyi
1 GEL6,51589 MDL
5 GEL32,57945 MDL
10 GEL65,15890 MDL
20 GEL130,31780 MDL
50 GEL325,79450 MDL
100 GEL651,58900 MDL
250 GEL1.628,97250 MDL
500 GEL3.257,94500 MDL
1000 GEL6.515,89000 MDL
2000 GEL13.031,78000 MDL
5000 GEL32.579,45000 MDL
10000 GEL65.158,90000 MDL