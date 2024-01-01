10 bin Gürcistan larisinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile GEL → MDL çevirin

10.000 gel
65.073,50 mdl

1,000₾ GEL = 6,507L MDL

01:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,54606,6378
Düşük6,36586,1559
Ortalama6,49756,4108
Değişim2.22%-1.27%
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1 GEL → MDL istatistikleri

GEL → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,5460, en düşük 6,3658 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,4975 oldu. GEL → MDL kurundaki değişiklik 2.22 değerindeydi.

GEL → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,6378, en düşük 6,1559 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,4108 oldu. GEL → MDL kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6491,4961,6560,94920,216
1 GBP1,18711,286107,6131,7761,9661,12723,999
1 USD0,9230,778183,691,3811,5290,87718,664
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Moldova Leyi
1 GEL6,50735 MDL
5 GEL32,53675 MDL
10 GEL65,07350 MDL
20 GEL130,14700 MDL
50 GEL325,36750 MDL
100 GEL650,73500 MDL
250 GEL1.626,83750 MDL
500 GEL3.253,67500 MDL
1000 GEL6.507,35000 MDL
2000 GEL13.014,70000 MDL
5000 GEL32.536,75000 MDL
10000 GEL65.073,50000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Gürcistan Larisi
1 MDL0,15367 GEL
5 MDL0,76836 GEL
10 MDL1,53672 GEL
20 MDL3,07344 GEL
50 MDL7,68360 GEL
100 MDL15,36720 GEL
250 MDL38,41800 GEL
500 MDL76,83600 GEL
1000 MDL153,67200 GEL
2000 MDL307,34400 GEL
5000 MDL768,36000 GEL
10000 MDL1.536,72000 GEL