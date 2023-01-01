لاري جورجي إلى ليرة لبنانية

تحويل GEL إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٥٬٥٨٧٬٥٧٠ lbp

1.00000 GEL = 5587.57000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:25 UTC
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GEL إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063888.34271.437511.661280.963218.185
1GBP1.1523411.22595101.8081.656631.91451.1099320.9569
1USD0.940.815694183.04451.35131.561650.9053517.0944
1INR0.01131950.009822370.012041710.0162720.01880490.0109020.205846

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / جنيه لبناني
1 GEL5587.57000 LBP
5 GEL27937.85000 LBP
10 GEL55875.70000 LBP
20 GEL111751.40000 LBP
50 GEL279378.50000 LBP
100 GEL558757.00000 LBP
250 GEL1396892.50000 LBP
500 GEL2793785.00000 LBP
1000 GEL5587570.00000 LBP
2000 GEL11175140.00000 LBP
5000 GEL27937850.00000 LBP
10000 GEL55875700.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / لاري جورجي
1 LBP0.00018 GEL
5 LBP0.00089 GEL
10 LBP0.00179 GEL
20 LBP0.00358 GEL
50 LBP0.00895 GEL
100 LBP0.01790 GEL
250 LBP0.04474 GEL
500 LBP0.08948 GEL
1000 LBP0.17897 GEL
2000 LBP0.35794 GEL
5000 LBP0.89484 GEL
10000 LBP1.78969 GEL