لاري جورجي إلى أوقية موريتانية

تحويل GEL إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٤٬١٤٣٫٦٠ mru

1.00000 GEL = 14.14360 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 11:26 UTC
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GEL إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.0638588.34481.437421.66110.9635518.185
1GBP1.1519411.2256101.7771.655971.913651.1099520.9499
1USD0.939950.815927183.04251.351151.56140.9056517.0936
1INR0.01131930.009825410.01204210.01627060.01880240.01090590.205842

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Mauritanian Ouguiya
1 GEL14.14360 MRU
5 GEL70.71800 MRU
10 GEL141.43600 MRU
20 GEL282.87200 MRU
50 GEL707.18000 MRU
100 GEL1414.36000 MRU
250 GEL3535.90000 MRU
500 GEL7071.80000 MRU
1000 GEL14143.60000 MRU
2000 GEL28287.20000 MRU
5000 GEL70718.00000 MRU
10000 GEL141436.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / لاري جورجي
1 MRU0.07070 GEL
5 MRU0.35352 GEL
10 MRU0.70703 GEL
20 MRU1.41406 GEL
50 MRU3.53516 GEL
100 MRU7.07031 GEL
250 MRU17.67578 GEL
500 MRU35.35155 GEL
1000 MRU70.70310 GEL
2000 MRU141.40620 GEL
5000 MRU353.51550 GEL
10000 MRU707.03100 GEL