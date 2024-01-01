Gürcistan larisinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile GEL → MRU çevirin

1.000 gel
15.111,70 mru

1.00000 GEL = 15.11170 MRU

03:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538051.07389.07961.4531.653950.9498918.3391
1 GBP1.1712311.25675104.3341.701831.937191.1125421.4796
1 USD0.931950.795703183.01921.354151.541430.8852517.0914
1 INR0.01122590.009584570.012045410.01631130.01856710.01066320.205873

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Gürcistan larisinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Moritanya Ouguiyası
1 GEL15.11170 MRU
5 GEL75.55850 MRU
10 GEL151.11700 MRU
20 GEL302.23400 MRU
50 GEL755.58500 MRU
100 GEL1511.17000 MRU
250 GEL3777.92500 MRU
500 GEL7555.85000 MRU
1000 GEL15111.70000 MRU
2000 GEL30223.40000 MRU
5000 GEL75558.50000 MRU
10000 GEL151117.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Gürcistan Larisi
1 MRU0.06617 GEL
5 MRU0.33087 GEL
10 MRU0.66174 GEL
20 MRU1.32348 GEL
50 MRU3.30870 GEL
100 MRU6.61741 GEL
250 MRU16.54352 GEL
500 MRU33.08705 GEL
1000 MRU66.17410 GEL
2000 MRU132.34820 GEL
5000 MRU330.87050 GEL
10000 MRU661.74100 GEL