500 Gürcistan larisinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile GEL → MRU çevirin

500 gel
7.302,55 mru

1,000₾ GEL = 14,61UM MRU

01:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,694514,9195
Düşük14,138713,6882
Ortalama14,519514,3168
Değişim3.30%-1.37%
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1 GEL → MRU istatistikleri

GEL → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,6945, en düşük 14,1387 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,5195 oldu. GEL → MRU kurundaki değişiklik 3.30 değerindeydi.

GEL → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,9195, en düşük 13,6882 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,3168 oldu. GEL → MRU kurundaki değişiklik -1.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,651,4961,6550,94920,234
1 GBP1,18711,286107,61,7751,9641,12724,017
1 USD0,9230,778183,681,3811,5280,87618,678
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Moritanya ouguiyası
1 GEL14,60510 MRU
5 GEL73,02550 MRU
10 GEL146,05100 MRU
20 GEL292,10200 MRU
50 GEL730,25500 MRU
100 GEL1.460,51000 MRU
250 GEL3.651,27500 MRU
500 GEL7.302,55000 MRU
1000 GEL14.605,10000 MRU
2000 GEL29.210,20000 MRU
5000 GEL73.025,50000 MRU
10000 GEL146.051,00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Gürcistan Larisi
1 MRU0,06847 GEL
5 MRU0,34235 GEL
10 MRU0,68469 GEL
20 MRU1,36939 GEL
50 MRU3,42346 GEL
100 MRU6,84693 GEL
250 MRU17,11732 GEL
500 MRU34,23465 GEL
1000 MRU68,46930 GEL
2000 MRU136,93860 GEL
5000 MRU342,34650 GEL
10000 MRU684,69300 GEL