لاري جورجي إلى كولون سلفادوري

حوّل GEL إلى SVC بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₾1 GEL = 3.348 SVC

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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GEL إلى SVC،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GEL إلى SVC متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GEL إلى SVC اليوم

GELSVC
1 GEL3.35 SVC
5 GEL16.74 SVC
10 GEL33.48 SVC
20 GEL66.96 SVC
50 GEL167.40 SVC
100 GEL334.80 SVC
250 GEL837 SVC
500 GEL1,674 SVC
1000 GEL3,348 SVC
2000 GEL6,696 SVC
5000 GEL16,740 SVC
10000 GEL33,480 SVC
SVCGEL
1 SVC0.30 GEL
5 SVC1.49 GEL
10 SVC2.99 GEL
20 SVC5.97 GEL
50 SVC14.93 GEL
100 SVC29.87 GEL
250 SVC74.67 GEL
500 SVC149.34 GEL
1000 SVC298.69 GEL
2000 SVC597.37 GEL
5000 SVC1,493.43 GEL
10000 SVC2,986.86 GEL

الأسئلة الشائعة