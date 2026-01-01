لاري جورجي إلى وون كوري جنوبي

حوّل GEL إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₾1 GEL = 540.2 KRW

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GEL إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GEL إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GEL إلى KRW اليوم

GELKRW
1 GEL540 KRW
5 GEL2,701 KRW
10 GEL5,402 KRW
20 GEL10,804 KRW
50 GEL27,010 KRW
100 GEL54,020 KRW
250 GEL135,049 KRW
500 GEL270,098 KRW
1000 GEL540,195 KRW
2000 GEL1,080,390 KRW
5000 GEL2,700,975 KRW
10000 GEL5,401,950 KRW
KRWGEL
1000 KRW1.85 GEL
2000 KRW3.70 GEL
5000 KRW9.26 GEL
10000 KRW18.51 GEL
20000 KRW37.02 GEL
30000 KRW55.54 GEL
40000 KRW74.05 GEL
50000 KRW92.56 GEL
60000 KRW111.07 GEL
45000000 KRW83,303.10 GEL
75000000 KRW138,838.50 GEL
78000000 KRW144,392.04 GEL
100000000 KRW185,118 GEL
330000000 KRW610,889.40 GEL
500000000 KRW925,590 GEL
1800000000 KRW3,332,124 GEL
1900000000 KRW3,517,242 GEL
10000000000 KRW18,511,800 GEL
15200000000 KRW28,137,936 GEL
36100000000 KRW66,827,598 GEL
45600000000 KRW84,413,808 GEL

الأسئلة الشائعة