لاري جورجي إلى ريال عماني

تحويل GEL إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٤٣٫٢٥٤ omr

1.00000 GEL = 0.14325 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:28 UTC
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GEL إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.063888.34851.437461.661020.963718.1823
1GBP1.152611.2261101.8271.656771.914441.1107720.9563
1USD0.940.815594183.04991.351251.56140.9058517.0918
1INR0.01131880.009820530.01204110.01627030.01880080.01090730.205802

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / الريال العماني
1 GEL0.14325 OMR
5 GEL0.71627 OMR
10 GEL1.43254 OMR
20 GEL2.86508 OMR
50 GEL7.16270 OMR
100 GEL14.32540 OMR
250 GEL35.81350 OMR
500 GEL71.62700 OMR
1000 GEL143.25400 OMR
2000 GEL286.50800 OMR
5000 GEL716.27000 OMR
10000 GEL1432.54000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / لاري جورجي
1 OMR6.98059 GEL
5 OMR34.90295 GEL
10 OMR69.80590 GEL
20 OMR139.61180 GEL
50 OMR349.02950 GEL
100 OMR698.05900 GEL
250 OMR1745.14750 GEL
500 OMR3490.29500 GEL
1000 OMR6980.59000 GEL
2000 OMR13961.18000 GEL
5000 OMR34902.95000 GEL
10000 OMR69805.90000 GEL