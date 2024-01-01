Gürcistan larisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile GEL → OMR çevirin

1.000 gel
145,493 omr

1.00000 GEL = 0.14549 OMR

03:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538151.0729589.07451.453041.654130.949918.3405
1 GBP1.1712111.25665104.3251.701821.937331.1125421.4805
1 USD0.932050.795767183.01831.354251.541660.8853517.0935
1 INR0.01122660.009585440.012045510.01631270.01857020.01066450.2059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Umman Riyali
1 GEL0.14549 OMR
5 GEL0.72747 OMR
10 GEL1.45493 OMR
20 GEL2.90986 OMR
50 GEL7.27465 OMR
100 GEL14.54930 OMR
250 GEL36.37325 OMR
500 GEL72.74650 OMR
1000 GEL145.49300 OMR
2000 GEL290.98600 OMR
5000 GEL727.46500 OMR
10000 GEL1454.93000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Gürcistan Larisi
1 OMR6.87321 GEL
5 OMR34.36605 GEL
10 OMR68.73210 GEL
20 OMR137.46420 GEL
50 OMR343.66050 GEL
100 OMR687.32100 GEL
250 OMR1718.30250 GEL
500 OMR3436.60500 GEL
1000 OMR6873.21000 GEL
2000 OMR13746.42000 GEL
5000 OMR34366.05000 GEL
10000 OMR68732.10000 GEL