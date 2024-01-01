5.000 Gürcistan larisinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile GEL → OMR çevirin

5.000 gel
709,675 omr

1,000₾ GEL = 0,1419ر.ع. OMR

01:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 GEL → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14290,1441
Düşük0,13770,1341
Ortalama0,14130,1395
Değişim3.11%-1.39%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 GEL → OMR istatistikleri

GEL → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1429, en düşük 0,1377 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1413 oldu. GEL → OMR kurundaki değişiklik 3.11 değerindeydi.

GEL → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1441, en düşük 0,1341 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1395 oldu. GEL → OMR kurundaki değişiklik -1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,631,4961,6570,9520,232
1 GBP1,18711,286107,5911,7761,9671,12724,018
1 USD0,9230,778183,6921,3811,530,87718,683
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Umman Riyali
1 GEL0,14194 OMR
5 GEL0,70968 OMR
10 GEL1,41935 OMR
20 GEL2,83870 OMR
50 GEL7,09675 OMR
100 GEL14,19350 OMR
250 GEL35,48375 OMR
500 GEL70,96750 OMR
1000 GEL141,93500 OMR
2000 GEL283,87000 OMR
5000 GEL709,67500 OMR
10000 GEL1.419,35000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Gürcistan Larisi
1 OMR7,04549 GEL
5 OMR35,22745 GEL
10 OMR70,45490 GEL
20 OMR140,90980 GEL
50 OMR352,27450 GEL
100 OMR704,54900 GEL
250 OMR1.761,37250 GEL
500 OMR3.522,74500 GEL
1000 OMR7.045,49000 GEL
2000 OMR14.090,98000 GEL
5000 OMR35.227,45000 GEL
10000 OMR70.454,90000 GEL