لاري جورجي إلى ليف بلغاري

تحويل GEL إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
٦٨٣٫٠٣ bgn

1.00000 GEL = 0.68303 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:19 UTC
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GEL إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.064488.39581.437691.661310.9636518.1771
1GBP1.1525411.22675101.8791.656971.91471.1106420.9496
1USD0.93950.815162183.04751.35071.560790.9053517.0773
1INR0.01131280.009815610.012041310.01626420.0187940.01090160.205633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / لياف بلغاري
1 GEL0.68303 BGN
5 GEL3.41516 BGN
10 GEL6.83031 BGN
20 GEL13.66062 BGN
50 GEL34.15155 BGN
100 GEL68.30310 BGN
250 GEL170.75775 BGN
500 GEL341.51550 BGN
1000 GEL683.03100 BGN
2000 GEL1366.06200 BGN
5000 GEL3415.15500 BGN
10000 GEL6830.31000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / لاري جورجي
1 BGN1.46406 GEL
5 BGN7.32030 GEL
10 BGN14.64060 GEL
20 BGN29.28120 GEL
50 BGN73.20300 GEL
100 BGN146.40600 GEL
250 BGN366.01500 GEL
500 BGN732.03000 GEL
1000 BGN1464.06000 GEL
2000 BGN2928.12000 GEL
5000 BGN7320.30000 GEL
10000 BGN14640.60000 GEL