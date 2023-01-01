لاري جورجي إلى دينار تونسي

تحويل GEL إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
1171.640 tnd

1.00000 GEL = 1.17164 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 11:31 UTC
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GEL إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.063788.34111.437431.661250.963818.182
1GBP1.1519411.22525101.7581.655741.913561.1102420.9434
1USD0.94010.81616183.05081.351351.561770.906117.0932
1INR0.01131980.009827240.012040810.01627140.0188050.01091020.205816

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Tunisian Dinar
1 GEL1.17164 TND
5 GEL5.85820 TND
10 GEL11.71640 TND
20 GEL23.43280 TND
50 GEL58.58200 TND
100 GEL117.16400 TND
250 GEL292.91000 TND
500 GEL585.82000 TND
1000 GEL1171.64000 TND
2000 GEL2343.28000 TND
5000 GEL5858.20000 TND
10000 GEL11716.40000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / لاري جورجي
1 TND0.85350 GEL
5 TND4.26752 GEL
10 TND8.53503 GEL
20 TND17.07006 GEL
50 TND42.67515 GEL
100 TND85.35030 GEL
250 TND213.37575 GEL
500 TND426.75150 GEL
1000 TND853.50300 GEL
2000 TND1707.00600 GEL
5000 TND4267.51500 GEL
10000 TND8535.03000 GEL