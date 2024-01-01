Gürcistan larisinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile GEL → TND çevirin

1.000 gel
1.186,290 tnd

1.00000 GEL = 1.18629 TND

03:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853781.072989.06491.452871.65380.9498818.3396
1 GBP1.1712611.25665104.3191.701691.937031.1125621.4805
1 USD0.932050.795767183.01321.354151.541430.8853517.0935
1 INR0.01122780.009586020.012046310.01631250.01856840.01066520.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Tunus Dinarı
1 GEL1.18629 TND
5 GEL5.93145 TND
10 GEL11.86290 TND
20 GEL23.72580 TND
50 GEL59.31450 TND
100 GEL118.62900 TND
250 GEL296.57250 TND
500 GEL593.14500 TND
1000 GEL1186.29000 TND
2000 GEL2372.58000 TND
5000 GEL5931.45000 TND
10000 GEL11862.90000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Gürcistan Larisi
1 TND0.84296 GEL
5 TND4.21482 GEL
10 TND8.42965 GEL
20 TND16.85930 GEL
50 TND42.14825 GEL
100 TND84.29650 GEL
250 TND210.74125 GEL
500 TND421.48250 GEL
1000 TND842.96500 GEL
2000 TND1685.93000 GEL
5000 TND4214.82500 GEL
10000 TND8429.65000 GEL