1 Gürcistan larisinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile GEL → TND çevirin

1 gel
1,180 tnd

1,000 GEL = 1,180 TND

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Tunus Dinarı
1 GEL1,18043 TND
5 GEL5,90215 TND
10 GEL11,80430 TND
20 GEL23,60860 TND
50 GEL59,02150 TND
100 GEL118,04300 TND
250 GEL295,10750 TND
500 GEL590,21500 TND
1000 GEL1.180,43000 TND
2000 GEL2.360,86000 TND
5000 GEL5.902,15000 TND
10000 GEL11.804,30000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Gürcistan Larisi
1 TND0,84715 GEL
5 TND4,23575 GEL
10 TND8,47150 GEL
20 TND16,94300 GEL
50 TND42,35750 GEL
100 TND84,71500 GEL
250 TND211,78750 GEL
500 TND423,57500 GEL
1000 TND847,15000 GEL
2000 TND1.694,30000 GEL
5000 TND4.235,75000 GEL
10000 TND8.471,50000 GEL