5 دينار تونسي إلى لاري جورجي

تحويل TND إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

5 tnd
4.29 gel

1.000 TND = 0.8575 GEL

Mid-market exchange rate at 09:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٣١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٠٩١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥١١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / لاري جورجي
1 TND٠٫٨٥٧٤٦ GEL
5 TND٤٫٢٨٧٢٩ GEL
10 TND٨٫٥٧٤٥٧ GEL
20 TND١٧٫١٤٩١٤ GEL
50 TND٤٢٫٨٧٢٨٥ GEL
100 TND٨٥٫٧٤٥٧٠ GEL
250 TND٢١٤٫٣٦٤٢٥ GEL
500 TND٤٢٨٫٧٢٨٥٠ GEL
1000 TND٨٥٧٫٤٥٧٠٠ GEL
2000 TND١٬٧١٤٫٩١٤٠٠ GEL
5000 TND٤٬٢٨٧٫٢٨٥٠٠ GEL
10000 TND٨٬٥٧٤٫٥٧٠٠٠ GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Tunisian Dinar
1 GEL١٫١٦٦٢٤ TND
5 GEL٥٫٨٣١٢٠ TND
10 GEL١١٫٦٦٢٤٠ TND
20 GEL٢٣٫٣٢٤٨٠ TND
50 GEL٥٨٫٣١٢٠٠ TND
100 GEL١١٦٫٦٢٤٠٠ TND
250 GEL٢٩١٫٥٦٠٠٠ TND
500 GEL٥٨٣٫١٢٠٠٠ TND
1000 GEL١٬١٦٦٫٢٤٠٠٠ TND
2000 GEL٢٬٣٣٢٫٤٨٠٠٠ TND
5000 GEL٥٬٨٣١٫٢٠٠٠٠ TND
10000 GEL١١٬٦٦٢٫٤٠٠٠٠ TND