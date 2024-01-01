5 тунисских динаров в грузинские лари

Сконвертируйте TND в GEL по реальному обменному курсу

5 tnd
4,36 gel

DT1,000 TND = ₾0,8717 GEL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,90760,9183
Низкий0,86830,8480
В среднем0,88400,8819
Изменить-2.62%2.79%
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Соотношение 1 TND к GEL

За последние 30 дней максимальный курс TND к GEL составил 0,9076, а минимальный — 0,8683. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8840. Изменение курса TND к GEL в процентном соотношении составило -2.62.

За последние 90 дней максимальный курс TND к GEL составил 0,9183, а минимальный — 0,8480. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8819. Изменение курса TND к GEL в процентном соотношении составило 2.79.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Грузинский лари
1 TND0,87174 GEL
5 TND4,35868 GEL
10 TND8,71737 GEL
20 TND17,43474 GEL
50 TND43,58685 GEL
100 TND87,17370 GEL
250 TND217,93425 GEL
500 TND435,86850 GEL
1000 TND871,73700 GEL
2000 TND1 743,47400 GEL
5000 TND4 358,68500 GEL
10000 TND8 717,37000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Тунисский динар
1 GEL1,14713 TND
5 GEL5,73565 TND
10 GEL11,47130 TND
20 GEL22,94260 TND
50 GEL57,35650 TND
100 GEL114,71300 TND
250 GEL286,78250 TND
500 GEL573,56500 TND
1000 GEL1 147,13000 TND
2000 GEL2 294,26000 TND
5000 GEL5 735,65000 TND
10000 GEL11 471,30000 TND