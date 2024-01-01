1 دينار تونسي إلى لاري جورجي

تحويل TND إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
0.86 gel

1.000 TND = 0.8574 GEL

Mid-market exchange rate at 09:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٢٤١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨١٥١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٩١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / لاري جورجي
1 TND٠٫٨٥٧٤٤ GEL
5 TND٤٫٢٨٧٢٢ GEL
10 TND٨٫٥٧٤٤٣ GEL
20 TND١٧٫١٤٨٨٦ GEL
50 TND٤٢٫٨٧٢١٥ GEL
100 TND٨٥٫٧٤٤٣٠ GEL
250 TND٢١٤٫٣٦٠٧٥ GEL
500 TND٤٢٨٫٧٢١٥٠ GEL
1000 TND٨٥٧٫٤٤٣٠٠ GEL
2000 TND١٬٧١٤٫٨٨٦٠٠ GEL
5000 TND٤٬٢٨٧٫٢١٥٠٠ GEL
10000 TND٨٬٥٧٤٫٤٣٠٠٠ GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Tunisian Dinar
1 GEL١٫١٦٦٢٦ TND
5 GEL٥٫٨٣١٣٠ TND
10 GEL١١٫٦٦٢٦٠ TND
20 GEL٢٣٫٣٢٥٢٠ TND
50 GEL٥٨٫٣١٣٠٠ TND
100 GEL١١٦٫٦٢٦٠٠ TND
250 GEL٢٩١٫٥٦٥٠٠ TND
500 GEL٥٨٣٫١٣٠٠٠ TND
1000 GEL١٬١٦٦٫٢٦٠٠٠ TND
2000 GEL٢٬٣٣٢٫٥٢٠٠٠ TND
5000 GEL٥٬٨٣١٫٣٠٠٠٠ TND
10000 GEL١١٬٦٦٢٫٦٠٠٠٠ TND