لاري جورجي إلى دولار جامايكي

تحويل GEL إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
57550.50 jmd

1.00000 GEL = 57.55050 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:24 UTC
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GEL إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06488.36781.437571.66120.96318.1852
1GBP1.1524711.2262101.8391.656721.914441.1098320.9575
1USD0.939850.815528183.05241.35111.561280.9050517.0914
1INR0.01131630.009819440.012040610.0162680.01879870.01089730.205791

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / دولار جامايكي
1 GEL57.55050 JMD
5 GEL287.75250 JMD
10 GEL575.50500 JMD
20 GEL1151.01000 JMD
50 GEL2877.52500 JMD
100 GEL5755.05000 JMD
250 GEL14387.62500 JMD
500 GEL28775.25000 JMD
1000 GEL57550.50000 JMD
2000 GEL115101.00000 JMD
5000 GEL287752.50000 JMD
10000 GEL575505.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / لاري جورجي
1 JMD0.01738 GEL
5 JMD0.08688 GEL
10 JMD0.17376 GEL
20 JMD0.34752 GEL
50 JMD0.86880 GEL
100 JMD1.73761 GEL
250 JMD4.34402 GEL
500 JMD8.68805 GEL
1000 JMD17.37610 GEL
2000 JMD34.75220 GEL
5000 JMD86.88050 GEL
10000 JMD173.76100 GEL